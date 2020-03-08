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Поблизу Мар'їнки сталася пожежа через обстріл бойовиків

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 15:49
Поблизу Мар'їнки сталася пожежа через обстріл бойовиків
Фото: пожежа на Донбасі (facebook / pressjfo.news)

Вогнем було пошкоджено український опорний пункт

В результаті ворожого обстрілу поблизу прифронтової Мар'їнки сталася пожежа, яка спричинила пошкодження опорного пункту українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, проросійські бойовики відкрили вогонь по підрозділам Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасувальних та бронебійно-запалювальних боєприпасів, що спричинили загоряння сухої трави.

Зазначається, що через сильний вітер пожежа швидко дійшла до позицій українських підрозділів. Вогнем було пошкоджено один з опорних пунктів, інший вдалося врятувати. Полум'я також наблизилося до житлових будинків, однак було швидко локалізоване.

Поблизу Мар'їнки сталася пожежа через обстріл бойовиків

Поблизу Мар'їнки сталася пожежа через обстріл бойовиків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 12:00 в зоні проведення ООС на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових також не було.

Також РБК-Україна писало, що 7 березня на околицях населеного пункту Мар'їнка снайпер бойовиків поранив місцевого жителя. Поранення отримав чоловік, який знаходився за кермом свого автомобіля. Українські військові евакуювали постраждалого до медзакладу.

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