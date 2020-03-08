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На Донбассе сегодня сохраняется режим прекращения огня

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 13:32
На Донбассе сегодня сохраняется режим прекращения огня
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нарушения со стороны боевиков не зафиксированы

С начала 8 марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 на Донбассе не зафиксировано ни одного случая нарушения режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Потерь в рядах подразделений Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 7 марта, на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Наемники били из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ни один украинский воин не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что вчера на окраинах населенного пункта Марьинка снайпер пророссийских боевиков ранил мирного жителя. Ранения получил мужчина, который находился за рулем своего автомобиля. Украинские военные эвакуировали пострадавшего в медучреждение.

Кроме того, по данным украинской разведки, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации повышают интенсивность боевой подготовки о незаконных объединений.

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