У Львівській області зіштовхнулася вантажівка з маршруткою, є постраждалі

Фото: місце інциденту (lv.npu.gov.ua)

ДТП сталася на автодорозі Львів - Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця

Поблизу Львова унаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою постраждали 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 жовтня, близько 16.15 на автодорозі Львів - Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця, Пустомитівського району.

Зараз на місці події працюють правоохоронці. Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особи всіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля "МАЗ" з маршрутним автобусом "БАЗ". Станом на 17.30 медики надають допомогу 10 людям.

Фото: ДТП у Львові (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Львівській обасті на автодорозі Київ-Чоп сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, в результаті чого постраждали 4 людини.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі сталася ДТП за участю легкового автомобіля і маршрутки. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири. За попередньою інформацією в результаті ДТП постраждали 10 осіб. Очевидці ДТП повідомили, що на момент аварії у салоні маршрутки перебувало близько 20 пасажирів, серед них були діти.