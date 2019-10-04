ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області зіштовхнулася вантажівка з маршруткою, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 20:00
У Львівській області зіштовхнулася вантажівка з маршруткою, є постраждалі
Фото: місце інциденту (lv.npu.gov.ua)

ДТП сталася на автодорозі Львів - Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця

Поблизу Львова унаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою постраждали 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 жовтня, близько 16.15 на автодорозі Львів - Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця, Пустомитівського району.

Зараз на місці події працюють правоохоронці. Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особи всіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля "МАЗ" з маршрутним автобусом "БАЗ". Станом на 17.30 медики надають допомогу 10 людям.

У Львівській області зіштовхнулася вантажівка з маршруткою, є постраждалі

Фото: ДТП у Львові (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Львівській обасті на автодорозі Київ-Чоп сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, в результаті чого постраждали 4 людини.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі сталася ДТП за участю легкового автомобіля і маршрутки. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири. За попередньою інформацією в результаті ДТП постраждали 10 осіб. Очевидці ДТП повідомили, що на момент аварії у салоні маршрутки перебувало близько 20 пасажирів, серед них були діти.

У львівській міськраді повідомили подробиці аварії літака АН-12 На дорозі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП, є постраждалі
Новини України ДТПЛьвів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся