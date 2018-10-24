Вблизи Хмельницкого грузовик столкнулся с легковым авто, 5 пострадавших

Фото: ДТП в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры легкового авто

Вблизи Хмельницкого сегодня утром, 24 октября 2018 года, грузовик столкнулся с легковым авто, в результате чего пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, авария произошла около восьми часов утра на автодороге М-12 сообщением Хмельницкий-Винница близ села Давыдковцы.

Водитель грузовика МАЗ не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Sharan, который двигался по главной дороге, вследствие чего произошло столкновение.

Фото: ДТП в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ru)

В результате ДТП пострадали водитель и 4 пассажира автомобиля Volkswagen Sharan, их доставили в Хмельницкую областную клиническую больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Жашковском районе Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попала группа детей, двое из них оказались в больнице.

Также сообщалось, что в Одесской области в результате столкновение 5 транспортных средств на автодороге Одесса - Рени погиб человек.