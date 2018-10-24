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Поблизу Хмельницького вантажівка зіштовхнулася з легковим авто, 5 постраждалих

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 17:33
Фото: ДТП у Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)
Фото: ДТП у Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП постраждав водій та пасажири легкового авто

Поблизу Хмельницького сьогодні вранці, 24 жовтня 2018 року, вантажівка зіштовхнулася з легковим авто, внаслідок чого постраждали 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

Як зазначається, аварія сталася близько восьмої години ранку на автодорозі М-12 сполученням Хмельницький-Вінниця поблизу села Давидківці.

Водій вантажівки МАЗ не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі автомобілю Volkswagen Sharan, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулось зіткнення.

 

Фото: ДТП у Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП постраждали водій та 4 пасажири автомобіля Volkswagen Sharan, їх доставили в Хмельницьку обласну клінічну лікарню. Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Жашківському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила група дітей, двоє з них опинилися в лікарні.

Також повідомлялося, що в Одеській області внаслідок зіткнення 5 транспортних засобів на автошляху Одеса - Рені загинула людина.

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