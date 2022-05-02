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Вблизи Херсона прогремел мощный взрыв. Местные заметили столб дыма

Фото: вблизи Херсона раздался взрыв (t.me/Segodnya_life)
Автор: Наталья Юрченко

Вблизи Херсона прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили большой столб дыма, поднимающийся в небо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Возле Херсона произошел мощный взрыв. Жители города сообщают, что в окнах домов дрожали стекла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что звуки взрывов слышали также жители Одессы и области.

В местных пабликах в соцсетях уточняют, что взрыв произошел вблизи Чернобаевки, однако местные власти и военные пока не подтверждают эту информацию.

Напомним, сегодня оккупанты дважды обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области.

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ХерсонВойна России против Украины