RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Місцеві помітили стовп диму

Фото: поблизу Херсона пролунав вибух (t.me/Segodnya_life)
Автор: Наталія Юрченко

Поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили великий стовп диму, що піднімається в небо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Біля Херсона стався потужний вибух. Жителі міста повідомляють, що у вікнах будинків тремтіли шибки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що звуки вибухів чули також мешканці Одеси та області.

В місцевих пабліках у соцмережах уточнюють, що вибух стався поблизу Чорнобаївки, проте місцева влада та військові поки не підтверджують цю інформацію.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України