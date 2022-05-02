Поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Місцеві помітили стовп диму

Поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили великий стовп диму, що піднімається в небо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"Біля Херсона стався потужний вибух. Жителі міста повідомляють, що у вікнах будинків тремтіли шибки", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що звуки вибухів чули також мешканці Одеси та області.
В місцевих пабліках у соцмережах уточнюють, що вибух стався поблизу Чорнобаївки, проте місцева влада та військові поки не підтверджують цю інформацію.
Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області.
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