Вблизи Херсона в очередной раз слышны мощные взрывы

Рядом с временно оккупированным Херсоном сегодня, 31 августа, прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Вблизи Херсона слышны мощные взрывы", - говорится в сообщении.
Официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе и вблизи него.
Напомним, что сегодня в Херсоне сообщали о мощных взрывах.
Вчера дважды за сутки в Херсоне были слышны взрывы.
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