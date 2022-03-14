Вблизи границ Украины враг развернул лагеря для наемников из Сирии

"Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы российских командиров", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где в течение последних дней завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ.

"Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (СБ) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки", - сообщили в Генштабе.

Напомним, как сообщали в разведке, Россия продолжает вербовать боевиков в Сирии и Ливии к участию в войне против Украины. За это страна-агрессор обещает наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долларов.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.



