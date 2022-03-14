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Поблизу кордонів України ворог розгорнув табори для найманців з Сирії

Автор: Марія Кучерявець

Поблизу українського кордону ворог розгорнув табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії для їх участі у війні проти України. Вони розміщені у Гомельській та Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ.

"Поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, як повідомляли в розвідці, Росія продовжує вербувати бойовиків в Сирії та Лівії до участі у війні проти України. За це країна-агресор обіцяє найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 доларів.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ростовская областьСиріяВійна Росії проти України