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Интервью

Вблизи берегов Испании были спасены более полутысячи мигрантов

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 21:54
Иллюстративное фото ((twitter.com/MSF_Sea)
Иллюстративное фото ((twitter.com/MSF_Sea)

Мигранты пытались добраться до берегов Европы из Северной Африки

Испанская служба спасения на море за выходные спасла более полутысячи мигрантов, которые пытались добраться до берегов Европы из Северной Африки. В Италии в свою очередь сообщили о более 1800 спасенных за последние три дня. Об этом сообщает немецкое издание DW.

В частности, сообщается, что за два выходных дня испанская служба спасения на море спасла в Средиземном море 536 мигрантов, которые пытались добраться до берегов Европы из Северной Африки.

Спасатели подняли на борт своих судов в воскресенье, 27 мая, 243 мигранта, которые пересекали море на восьми небольших лодках. Трое из этих лодок начали тонуть сразу после того, как из них были эвакуированы люди.

Также сообщается, что днем ранее испанцы спасли еще 293 человека из девяти лодок.

Подобная ситуация наблюдается и у берегов Италии. Береговая охрана страны сообщила 27 мая, что за последние три дня спасла на море 1800 мигрантов, отправившихся в Европу с побережья Ливии.

Напомним, как сообщалось ранее, Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос заявил, что страны Европейского Союза (ЕС) усилят пограничные службы из-за роста потока беженцев.

В Испании за первые три месяца этого года прибыли 6623 беженца, что на 22 процента больше соответствующего прошлогоднего показателя.

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Теги публикации: Испания, Италия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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