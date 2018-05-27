Поблизу берегів Іспанії були врятовані понад півтисячі мігрантів

Мігранти намагалися дістатися до берегів Європи з Північної Африки

Іспанська служба порятунку на морі за вихідні врятувала понад півтисячі мігрантів, які намагалися дістатися до берегів Європи з Північної Африки. В Італії в свою чергу повідомили про понад 1800 врятованих за останні три дні. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Зокрема, повідомляється, що за два вихідних дні іспанська служба порятунку на морі врятувала в Середземному морі 536 мігрантів, які намагалися дістатися до берегів Європи з Північної Африки.

Рятувальники підняли на борт своїх суден у неділю, 27 травня, 243 мігранта, які перетинали море на восьми невеликих човнах. Троє з цих човнів почали тонути відразу після того, як з них були евакуйовані люди.

Також повідомляється, що днем раніше іспанці врятували ще 293 людини з дев'яти човнів.

Подібна ситуація спостерігається і біля берегів Італії. Берегова охорона країни повідомила 27 травня, що за останні три дні врятувала на море 1800 мігрантів, які вирушили у Європу з узбережжя Лівії.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос заявив, що країни Європейського Союзу (ЄС) посилять прикордонні служби через зростання потоку біженців.

В Іспанії за перші три місяці цього року прибыли 6623 біженця, що на 22 відсотки більше відповідного минулорічного показника.