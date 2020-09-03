Вблизи Белой Церкви фура на скорости протаранила авто патрульной полиции

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля патрульной полиции Белой Церкви. Водитель фуры на скорости протаранил авто полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате столкновения двое патрульных получили травмы.

"Сегодня днем ​​водитель фуры "не заметил" на обочине трассы патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью. Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. Патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД", - отмечают в пресс -службе.

Авария произошла около 12 часов 2 версня на 63 км автодороги М 05 Киев - Одесса. Инспекторы остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД. Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками.

Когда полицейские общались с остановленным водителем, по той же дороге двигалось еще одно грузовое авто Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей, стоявших на обочине. Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем - столкнулся с грузовиком.

Ранее в Одессе столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено", пострадали три человека.

Напомним, в Кривом Роге произошла полициейская погоня со стрельбой.