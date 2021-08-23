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Вблизи Афин вспыхнули новые пожары: жителей двух сел эвакуировали

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 августа к западу от Афин вспыхнули два новых лесных пожара. Местных жителей начали эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shepp News.

Известно, что огонь возник в селах Вилия и Профити-Илиас, находящихся примерно в 50 км от столицы Греции. Местные власти приказали эвакуировать оттуда людей из-за того, что огонь быстро распространяется в результате ветра.

Отмечено, что некоторые местные жители поливали из шлангов свои дома, чтобы спасти их от огня.

Кроме этого указано, что правоохранители уже перекрыли движение на ближайшем шоссе Элефсина-Тивон вблизи Вилии.

Пожарные сообщают, что для ликвидации огня было привлечено 85 спасателей, 13 вертолетов и 8 самолетов.

О причинах возгорания пока не сообщают.

Напомним, недавно полиция арестовала двух подозреваемых в организации поджогов в лесах возле Афин.

Добавим, премьер Греции назвал пожары в стране крупнейшей экологической катастрофой за десятилетия.

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ГрецияАфиныПожар