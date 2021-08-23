Вблизи Афин вспыхнули новые пожары: жителей двух сел эвакуировали

Известно, что огонь возник в селах Вилия и Профити-Илиас, находящихся примерно в 50 км от столицы Греции. Местные власти приказали эвакуировать оттуда людей из-за того, что огонь быстро распространяется в результате ветра.

Отмечено, что некоторые местные жители поливали из шлангов свои дома, чтобы спасти их от огня.

Кроме этого указано, что правоохранители уже перекрыли движение на ближайшем шоссе Элефсина-Тивон вблизи Вилии.

Пожарные сообщают, что для ликвидации огня было привлечено 85 спасателей, 13 вертолетов и 8 самолетов.

О причинах возгорания пока не сообщают.