Поблизу Афін спалахнули нові пожежі: мешканців двох сіл евакуювали

Відомо, що вогонь виник у селах Вілія та Профіті-Іліас, що знаходяться приблизно в 50 км від столиці Греції. Місцева влада наказала евакуювати звідти людей через те, що вогонь швидко поширюється внаслідок вітру.

Зазначено, що деякі місцеві жителі поливали зі шлангів свої будівлі, аби врятувати їх від вогню.

Крім цього вказано, що правоохоронці вже перекрили рух на довколишньому шосе Елефсіна-Тівон поблизу Вілії.

Пожежники повідомляють, що для ліквідації вогню було залучено 85 рятувальників, 13 гелікоптерів та 8 літаків.

Про причини загоряння наразі не повідомляють.