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Премьер Греции назвал пожары в стране самой большой экологической катастрофой за десятилетие

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Афины, Четверг 12 августа 2021 15:42
Премьер Греции назвал пожары в стране самой большой экологической катастрофой за десятилетие Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал пожары в стране самой большой экологической катастрофой за десятилетие. Власти сталкивались с примерно 100 активными пожарами каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Премьер-министр заявил, что опасность новых пожаров все еще существует.

"Нам удалось спасти жизнь, но мы потеряли леса и имущество. Это самая большая экологическая катастрофа последних нескольких десятилетий", - сказал Мицотакис.

К четвергу ситуация значительно улучшилась, и большинство крупных лесных пожаров пошли на спад.

"Сейчас середина августа, и ясно, что впереди нас ждут тяжелые дни, пока не закончится основной сезон, во время которого вспыхивают пожары", - сказал премьер.

Напомним, премьер Греции извинился перед жителями страны за неудачи в тушении.

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