Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вбивство військового ТЦК у Львові: митнику оголосили підозру

15:45 03.04.2026 Пт
2 хв
Що стало причиною конфлікту?
aimg Сергій Козачук
Фото ілюстративне: інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (Getty Images)

Інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця, який виконував службові обов’язки. Трагедія сталася під час перевірки документів у центрі Львова.

Деталі нападу та затримання

За даними слідства, 2 квітня близько 13:30 на вулиці Патона у Львові виник конфлікт під час заходів оповіщення, які проводили представники ТЦК та поліції.

Коли 28-річний родич митника намагався втекти, а 52-річний військовий намагався його зупинити, інспектор втрутився у ситуацію.

Підозрюваний дістав із сумки ніж та завдав військовослужбовцю кількох прицільних ударів у груди та шию. Один із ударів пошкодив сонну артерію, що стало смертельним - чоловік помер дорогою до лікарні.

Після скоєного нападник разом із братом втік на автомобілі, проте правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали.

Фото: інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (t.me/pgo_gov_ua)

Офіційне обвинувачення

Наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства у зв’язку з виконанням потерпілим службового обов’язку.

"Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади", - зазначили у прокуратурі.

Деталі трагедії

Нагадаємо, трагедія сталася у Львові вдень 2 квітня. Під час проведення заходів із мобілізації та оповіщення невідомий напав на військовослужбовця територіального центру комплектування. Нападник завдав чоловікові смертельне поранення ножем у ділянку шиї, унаслідок чого чоловік загинув.

Правоохоронці розпочали невідкладну спецоперацію для розшуку зловмисника, який втік з місця злочину на автомобілі. Вже за кілька годин поліції вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 28-річний інспектор Львівської митниці. За фактом зухвалого вбивства було відкрито кримінальне провадження.

