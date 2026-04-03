Убийство военного ТЦК во Львове: таможеннику объявили подозрение

15:45 03.04.2026 Пт
2 мин
Что стало причиной конфликта?
aimg Сергей Козачук
Фото иллюстративное: инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (Getty Images)

Инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве военнослужащего, который выполнял служебные обязанности. Трагедия произошла во время проверки документов в центре Львова.

Детали нападения и задержания

По данным следствия, 2 апреля около 13:30 на улице Патона во Львове возник конфликт во время мероприятий оповещения, которые проводили представители ТЦК и полиции.

Когда 28-летний родственник таможенника пытался убежать, а 52-летний военный пытался его остановить, инспектор вмешался в ситуацию.

Подозреваемый достал из сумки нож и нанес военнослужащему несколько прицельных ударов в грудь и шею. Один из ударов повредил сонную артерию, что стало смертельным - мужчина умер по дороге в больницу.

После совершенного нападавший вместе с братом скрылся на автомобиле, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.

Фото:инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (t.me/pgo_gov_ua)

Официальное обвинение

Сейчас под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении по факту умышленного убийства в связи с выполнением потерпевшим служебного долга.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - отметили в прокуратуре.

Детали трагедии

Напомним, трагедия произошла во Львове днем 2 апреля. Во время проведения мероприятий по мобилизации и оповещения неизвестный напал на военнослужащего территориального центра комплектования. Нападавший нанес мужчине смертельное ранение ножом в область шеи, в результате чего мужчина погиб.

Правоохранители начали неотложную спецоперацию для розыска злоумышленника, который скрылся с места преступления на автомобиле. Уже через несколько часов полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний инспектор Львовской таможни. По факту дерзкого убийства было открыто уголовное производство.

