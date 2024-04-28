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У Німеччині заарештували росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців

Неділя 28 квітня 2024 23:48
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У Німеччині заарештували росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українських громадян на території торгового центру німецького міста Мурнау-ам-Штаффельзе, заарештовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP та DW.

Згідно з правилами конфіденційності, які діють у Німеччині, імена жертв і підозрюваного не розголошуються.

За словами німецької влади, можливі мотиви вбивства поки невідомі.

Також невідомо, чи знали троє чоловіків один одного.

Німецька поліція просить свідків надати інформацію про події, що передували вбивству.

Вчора, 27 квітня, в місті Мурнау-ам-Штафельзее, Верхня Баварія, було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримано 57-річного росіянина.

За попередніми даними МЗС України, жертвами нападу стали українські військовослужбовці, які проходили медичну реабілітацію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі.

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