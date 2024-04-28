У Німеччині заарештували росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців

Росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українських громадян на території торгового центру німецького міста Мурнау-ам-Штаффельзе, заарештовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP та DW .

Також невідомо, чи знали троє чоловіків один одного.

Згідно з правилами конфіденційності, які діють у Німеччині, імена жертв і підозрюваного не розголошуються.

Вчора, 27 квітня, в місті Мурнау-ам-Штафельзее, Верхня Баварія, було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримано 57-річного росіянина.

За попередніми даними МЗС України, жертвами нападу стали українські військовослужбовці, які проходили медичну реабілітацію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі.

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