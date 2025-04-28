Загострення між Індією та Пакистаном: озвучено варіант мирного плану

Вбивство туристів і загострення між країнами

Минулої середи, 23 квітня, у регіоні Кашмір озброєна група розстріляла туристів. Від рук терористів загинуло 20 людей, цей напад визнано найкривавішим за останні роки.

Після інциденту, Індія та Пакистан вжили низку заходів одне проти одного: Ісламабад закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній, а Нью-Делі призупинила угоду 1960 року, який регулює спільне використання води з річки Інд та її приток.

Обидві сторони, які повністю претендують на Кашмір і частково керують ним, також обмінялися вогнем через свій де-факто кордон після чотирьох років відносного спокою.

Індійська армія заявила, що відповіла на "неспровокований" вогонь зі стрілецької зброї з численних постів пакистанської армії, який розпочався близько опівночі в п'ятницю вздовж 740-кілометрового де-факто кордону, що розділяє індійські та пакистанські райони Кашміру. Жертв немає.

Зруйновані будинки підозрюваних

Індія ідентифікувала двох з трьох підозрюваних бойовиків, як пакистанців, хоча Ісламабад заперечує свою причетність до нападу у вівторок, в результаті якого загинули 25 індійських і один непальський турист.

Крім того, сили безпеки Індії зруйнували в Кашмірі будинки щонайменше п'яти підозрюваних у теракті бойовиків, зокрема одного, який, на їхню думку, брав участь в останньому нападі.

Зростання напруженості між країнами вплинуло і на бізнес. Індійські авіакомпанії, такі як Air India та IndiGo, готуються до зростання цін на паливо і збільшення часу в дорозі, оскільки вони змінюють маршрути міжнародних рейсів.

Детальніше про ризик масштабної війни між Індією та Пакистаном, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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