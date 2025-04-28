Обострение между Индией и Пакистаном: озвучен вариант мирного плана

Убийство туристов и обострение между странами

В минувшую среду, 23 апреля, в регионе Кашмир вооруженная группа расстреляла туристов. От рук террористов погибли 20 человек, это нападение признано самым кровавым за последние годы.

После инцидента, Индия и Пакистан приняли ряд мер друг против друга: Исламабад закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а Нью-Дели приостановила соглашение 1960 года, которое регулирует совместное использование воды из реки Инд и ее притоков.

Обе стороны, которые полностью претендуют на Кашмир и частично управляют им, также обменялись огнем через свою де-факто границу после четырех лет относительного спокойствия.

Индийская армия заявила, что ответила на "неспровоцированный" огонь из стрелкового оружия с многочисленных постов пакистанской армии, который начался около полуночи в пятницу вдоль 740-километровой де-факто границы, разделяющей индийские и пакистанские районы Кашмира. Жертв нет.

Разрушены дома подозреваемых

Индия идентифицировала двух из трех подозреваемых боевиков, как пакистанцев, хотя Исламабад отрицает свою причастность к нападению во вторник, в результате которого погибли 25 индийских и один непальский турист.

Кроме того, силы безопасности Индии разрушили в Кашмире дома по меньшей мере пяти подозреваемых в теракте боевиков, в том числе одного, который, по их мнению, участвовал в последнем нападении.

Рост напряженности между странами повлиял и на бизнес. Индийские авиакомпании, такие как Air India и IndiGo, готовятся к росту цен на топливо и увеличению времени в пути, поскольку они меняют маршруты международных рейсов.

Подробнее о риске масштабной войны между Индией и Пакистаном, - читайте в нашем авторском материале.

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