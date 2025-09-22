Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник УДО Артем Косов спровокував конфлікт з компанією підлітків. Після виходу з вагона фунікулера він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.

Під час обстеження у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня ДБР відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня Косову оголосили про підозру.

9 квітня 2024 року Печерський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Досудове розслідування було завершено ще 5 травня 2024 року.

Проте з цього моменту засідання у справі Косова затягувалися через позицію захисту. Адвокати зривали засідання, вимагали його перенесення та іншими способами затягували розгляд справи.

У серпні 2025 року справа у Шевченківському суді Києва щодо вбивства підлітка на фунікулері перейшла до стадії допитів обвинуваченого.