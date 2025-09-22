Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення

Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Його засудили до довічного ув'язнення.
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, 7 квітня 2024 року на станції київського фунікулера ексспівробітник УДО в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підлітка Максима Матерухіна на вікно під час суперечки. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.
Косов раніше визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати хлопця і не мав такого наміру. Прокурори наполягали на довічному увʼязненні через умисне вбивство, а сторона захисту акцентувала на вбивстві з необережності.
Батьки загиблого вважають довічне ув'язнення "справедливим вироком" для Косова.
Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник УДО Артем Косов спровокував конфлікт з компанією підлітків. Після виходу з вагона фунікулера він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.
Під час обстеження у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня ДБР відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня Косову оголосили про підозру.
9 квітня 2024 року Печерський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Досудове розслідування було завершено ще 5 травня 2024 року.
Проте з цього моменту засідання у справі Косова затягувалися через позицію захисту. Адвокати зривали засідання, вимагали його перенесення та іншими способами затягували розгляд справи.
У серпні 2025 року справа у Шевченківському суді Києва щодо вбивства підлітка на фунікулері перейшла до стадії допитів обвинуваченого.