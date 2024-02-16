"Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії

За словами експерта, він має неоднозначне відношення до Навального, оскільки до російського політика є багато претензій як до людини, що позиціонувала себе опозицією до режиму Путіна.

"Це вбивство, яке собі дозволив Путін. Ба більше, як на мене, це демонстративна страта. Путіну вона була потрібна, щоб ще раз показати, що в нього необмежена влада. Минулого року він демонстративно вбив Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна, показавши, що буде з тими, хто йду проти нього і його оточення зі зброєю в руках", - каже Коваленко.

На його думку, з Навальним відбулася така ж демонстрація того, що жодної опозиції на Росії бути не може.

"Якби це був цінний в'язень для російської влади - вони б його оберігали дуже ретельно. Але це була ліквідація. Найголовніше - що вона відбувається напередодні виборів президентських виборів у РФ, напередодні послання федеральним зборам і після того, як Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону", - підсумував експерт.

Смерть Навального: що про це відомо

Нагадаємо, сьогодні Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила про смерть російського політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Повідомляється, що після прогулянки політик відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши, а лікарі, прибувши на місце, констатували його смерть.

Роспропаганда стверджує, що у Навального відірвався тромб. Офіційно про причини смерті політика не відомо.

Водночас у команді Навального поки не підтверджують смерть політика. Відомо, що його адвокат навідувався до колонії вчора і тоді з Навальним "все було нормально".

Додамо, що Олексій Навальний позиціонував себе як опозиційний до російського президента Володимира Путіна політик. У 2020 році на його життя було скоєно замах, його намагалися отруїти.

Також відомо, що Навального засудили на 19 років колонії за "екстремізм" та "шахрайство", а також йому закидали інші злочини.

Нещодавно Навального перевели з Москви до колонії особливого режиму за полярним колом, звідки він вперше вийшов на зв’язок 10 січня.

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