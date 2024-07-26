Вбивство Фаріон: у МВС заявили, що зброю наразі не знайдено

Правоохоронці поки не знайшли зброю, з якої було вбито екс-нардепа Ірину Фаріон.

Про це заявив голова МВС Ігор Клименко 26 липня у Львові, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Що стосується пістолету, то він (підозрюваний, - ред) обмовився, що він його заховав", - сказав Клименко.

Вбивство Фаріон

19 липня невідомий стріляв у колишню нардепку Ірину Фаріон, яка пізніше померла у лікарні. Правоохоронці за "гарячими слідами" розпочали пошуки причетних.

Перші подробиці вбивства Фаріон з'явилися вже в ніч проти 20 липня. У главку МВС України провели брифінг, де поділились деталями. Голова МВС Ігор Клименко одразу не виключав "російський слід" як одну із версій злочину.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Декількома годинами пізніше в поліції показали фото підозрюваного.

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