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Убийство Фарион: в МВД заявили, что оружие пока не найдено

Украина, Пятница 26 июля 2024 12:17
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Убийство Фарион: в МВД заявили, что оружие пока не найдено Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители пока не нашли оружие, из которого была убита экс-нардеп Ирина Фарион.

Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко 26 июля во Львове, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Что касается пистолета, то он (подозреваемый - ред) оговорился, что он его спрятал", - сказал Клименко.

Убийство Фарион

19 июля неизвестный стрелял в бывшую нардепку Ирину Фарион, которая позже скончалась в больнице. Правоохранители по "горячим следам" начали поиски причастных.

Первые подробности убийства Фарион появились уже в ночь на 20 июля. В главке МВД Украины провели брифинг, где поделились деталями. Глава МВД Игорь Клименко сразу не исключал "российский след" как одну из версий преступления.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Несколькими часами позже в полиции показали фото подозреваемого.

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Министерство внутренних дел Украины Ирина Фарион
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