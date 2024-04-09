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Вбивство 16-річного хлопця на київському фунікулері: підозрюваний знаходиться в СІЗО

Фото: підозрюваний у вбивстві 16-річного підлітка на Київському фунікулері в СІЗО (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Водій Управління держохорони, підозрюваний у вмисному вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, знаходиться в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.

"Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою, Управління державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця", - йдеться в повідомленні із проханням до суспільства і представників медіа "уникати поширення недостовірної та неперевіреної" інформації.

Водночас відомство висловило співчуття родині загиблого.

"Втрата дитини - це невимовне горе та непоправна втрата", - зазначили в Управлінні держохорони.

Що передувало

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. За словами свідків, той упав на скло та від травм загинув не приходячи до тями.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінальної справи за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згідно з даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, затриманий 1994 року народження.

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Київ