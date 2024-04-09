Вбивство 16-річного хлопця на київському фунікулері: підозрюваний знаходиться в СІЗО

Що передувало

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. За словами свідків, той упав на скло та від травм загинув не приходячи до тями.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінальної справи за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згідно з даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, затриманий 1994 року народження.

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