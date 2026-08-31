"Вбивчі" товари на Ozon: статистика показала причини атак дронів ЗСУ на склади РФ

Згідно з витоками внутрішньої аналітики, з якою ознайомилось видання, з З серпня 2025 року до липня 2026-го користувачі російського маркетплейсу Ozon замовили понад 2,13 млн товарів подвійного та військового призначення на суму понад 292 млн доларів.

Журналісти нарахували 33 категорії товарів, які можуть безпосередньо використовуватися для ведення бойових дій. Їх поділили на чотири основні групи: військово-тактичне спорядження, оптика, комплектуючі та обвіси для зброї, а також дрони.

Найбільше витрачали на військове спорядження

Основна частина витрат припала на військово-тактичне спорядження. До цієї групи увійшли бронежилети, бронешоломи, розвантажувальні системи та пояси, плити й перехідники для бронежилетів, а також захист шиї та плечей.

За рік росіяни замовили понад 527 тисяч таких товарів на близько 106,8 млн доларів. Найпопулярнішим товаром стали бронежилети. За рік на Ozon їх придбали майже 157,7 тисячі штук на загальну суму близько 59,2 млн доларів.

Середня витрата на один бронежилет становила приблизно 377 доларів. Ціни на представлені на маркетплейсі моделі значно відрізнялися - від близько 199 доларів до понад 4,2 тисячі доларів.

Друге місце посіла військова оптика

До категорії оптики віднесли коліматорні, оптичні, цифрові та тепловізійні приціли, кріплення й кришки для них, прилади нічного бачення та тепловізори.

За рік користувачі Ozon замовили майже 350 тисяч таких товарів на приблизно 84,3 млн доларів.

Таким чином, лише дві категорії - військово-тактичне спорядження та оптика - забезпечили понад 191 млн замовлень за рік.

Чому це важливо для України

Ці дані набувають особливого значення на тлі недавніх ударів по логістичних об'єктах Ozon у Росії. Починаючи з 22 серпня українські дрони не раз атакували логістичні центри компанії. За повідомленнями Ozon, були пошкоджені або тимчасово зупинені об'єкти в Самарській, Оренбурзькій, Дагестанській, Адигейській та Ставропольській областях.

На цьому тлі дані продажів демонструють масштаб такого ринку: за один рік через один із найбільших російських маркетплейсів пройшли мільйони товарів, які потенційно можуть використовуватися у війні.