"Убийственные" товары на Ozon: статистика показала причины атак дронов ВСУ на склады РФ

Согласно истокам внутренней аналитики, с которой ознакомилось издание, с августа 2025 года по июль 2026-го пользователи российского маркетплейса Ozon заказали более 2,13 млн товаров двойного и военного назначения на сумму свыше 292 млн долларов.

Журналисты насчитали 33 категории товаров, которые могут использоваться непосредственно для ведения боевых действий. Их разделили на четыре основные группы: военно-тактическое снаряжение, оптика, комплектующие и обвесы для оружия, а также дроны.

Больше всего тратили на военное снаряжение

Основная часть расходов пришлась на военно-тактическое снаряжение. В эту группу вошли бронежилеты, бронешоломы, разгрузочные системы и пояса, плиты и переходники для бронежилетов, а также защита шеи и плеч.

В год россияне заказали более 527 тысяч таких товаров на около 106,8 млн долларов. Самым популярным товаром стали бронежилеты. За год на Ozon их приобрели почти 157,7 тысячи штук на общую сумму около 59,2 млн долларов.

Средний расход на один бронежилет составлял примерно 377 долларов. Цены на представленные на маркетплейсе модели значительно отличались – от около 199 долларов до более 4,2 тысячи долларов.

Второе место заняла военная оптика

К категории оптики отнесли коллиматорные, оптические, цифровые и тепловизионные прицелы, крепления и крышки для них, приборы ночного видения и тепловизоры.

За год пользователи Ozon заказали почти 350 тысяч таких товаров на примерно 84,3 млн долларов.

Таким образом, только две категории – военно-тактическое снаряжение и оптика – обеспечили более 191 млн заказов в год.

Почему это важно для Украины

Эти данные приобретают особое значение на фоне недавних ударов по логистическим объектам Ozon в России. Начиная с 22 августа украинские дроны не раз атаковали логистические центры компании. По сообщениям Ozon, были повреждены или временно остановлены объекты в Самарской, Оренбургской, Дагестанской, Адыгейской и Ставропольской областях.

На этом фоне данные продаж демонстрируют масштаб такого рынка: за один год через один из крупнейших российских маркетплейсов прошли миллионы товаров, которые могут использоваться в войне.