Вбивають у спину, імітуючи тишу: Подоляк про сутність російського "перемир'я"

"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир’я". Вбивати у спину, імітуючи тишу. Тож "Ніколи"... Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін доручив главі міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 2:.00 7 січня режим так званого "припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні".

Втім, вже сьогодні росіяни знову тероризували цивільне населення. Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні (є загиблий та поранені) також під атаку попали Краматорськ та Курахове на Донбасі.

Крім того, повітряна тривога сьогодні оголошувалася по всій Україні через активність російської авіації в Білорусі.

Детальніше про те, чого можна чекати від Путіна та як на пропозицію про "перемир'я" від РФ реагують у світі - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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