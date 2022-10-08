Вбивають "пачками". Окупант розповів про корегувальників-зрадників, назвавши себе "м’ясом"

Російські окупанти економлять боєкомплекти, а їх коригувальники наводять вогонь по своїх. При цьому ЗСУ вбивають росіян не шкодуючи "пачками", а самі окупанти називають себе "м’ясом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення СБУ розмови окупанта.
"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…" - описує своїй дружині ситуацію на фронті він.
За його словами, росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" нищать загарбників.
"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал замкомбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо…" - бідкається рашист.
А їхні власні корегувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували вже понад 62 тисячі російських окупантів. Також ЗСУ за минулу добу знищили вертоліт та 12 безпілотників.
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