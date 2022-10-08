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Убивают "пачками". Оккупант рассказал о корректировщиках-предателях, назвав себя "мясом"

Фото: СБУ перехватила свежий разговор оккупанта с женой (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты экономят боекомплекты, а их корректировщики наводят огонь по своим. При этом ВСУ убивают россиян не жалея "пачками", а сами оккупанты называют себя "мясом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват СБУ разговора оккупанта.

"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…" - описывает своей жене ситуацию на фронте он.

По его словам, россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают захватчиков.

"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал замкомбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо…" - жалуется рашист.

А их собственные корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.

Как сообщалось, ВСУ ликвидировали уже более 62 тысячи российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.

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