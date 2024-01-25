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Вбивають за п'ять хвилин: росіяни почали використовувати гранати з отруйними речовинами

Фото: росіяни почали використовувати гранати з отруйними речовинами (t.me/militarymediacenter)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська почали частіше використовувати хімічну зброю на фронті, зокрема, новий вид гранат з отруйними речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітана Андрія Рудика під час брифінгу в Military Media Center.

"У грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон - речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів", - розповів Рудик.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо п'яти хвилин, аби вбити там людей.

Зазначається, що досліджений зразок виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.

"Таким чином, у 2017 році Росія збрехала про виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброї та виробничі потужності, де вона виготовлялася", - наголосив представник Центру.

Він припускає, що зараз Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Варто зазначити, що лише у грудні 2023 року було зафіксовано 81 такий випадок використання газових гранат. Загалом з початку повномасштабного вторгнення відомо про 626 випадків хімічних атак проти українських захисників. 

 

Фото: росіяни почали використовувати гранати з отруйними речовинами (t.me/militarymediacenter)

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Війна Росії проти України