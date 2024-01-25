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Убивают за пять минут: россияне начали использовать гранаты с ядовитыми веществами

Фото: россияне начали использовать гранаты с ядовитыми веществами (t.me/militarymediacenter)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска стали чаще использовать химическое оружие на фронте, в частности, новый вид гранат с ядовитыми веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитана Андрея Рудыка во время брифинга в Military Media Center.

"В декабре впервые зафиксировано применение гранаты РГ-Во. Эта граната содержит хлорацетофенон - вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов", - рассказал Рудык.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагается, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно пяти минут, чтобы убить там людей.

Исследованный образец изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен Советского Союза.

"Таким образом, в 2017 году Россия соврала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где она производилась", - подчеркнул представитель Центра.

Он предполагает, что сейчас Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества с тем, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.

Стоит отметить, что только в декабре 2023 года был зафиксирован 81 случай использования газовых гранат. Всего с начала полномасштабного вторжения известно о 626 случаях химических атак против украинских защитников.

 

Фото: россияне начали использовать гранаты с ядовитыми веществами (t.me/militarymediacenter)

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