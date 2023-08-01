Вбивали людей і не тільки. Поліція знешкодила банду здирників у Чернівецькій області

Правоохоронці знешкодили банду здирників у Чернівецькій області. Вони вбивали людей і підпалювали їхні автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Деталі справи

Правоохоронці встановили, що організував діяльність злочинної організації відомий у кримінальних колах 49-річний житель Чернівців. До її складу увійшли особи, які також мали злочинні зв’язки, і ті, що відповідали за силовий блок в організації.

У своєму арсеналі фігуранти мали зброю та спеціальну техніку, за допомогою якої стежили за потенційними жертвами та використовували її для запобігання їх викриттю.

Фото: Знешкодження банди здирників (npu.gov.ua)

"Сфера дії" злочинної організації розповсюджувалася на територію Чернівецької області, а її учасники "спеціалізувалися" на скоєнні тяжких злочинів, зокрема і з використанням зброї.

Що вдалося задокументувати

В ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вимагання "боргів", суми яких становлять від 6000 до 20 000 доларів, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, незаконних операцій зі зброєю.

"До прикладу, щоб змусити одного з потерпілих віддати 6000 доларів, побили його та підпалили автомобіль", - повідомили у поліції.

Яке покарання можуть понести члени банди

Для знешкодження діяльності злочинної організації "Загури" правоохоронці провели слідчі дії на території Києва, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Вдалося вилучили 7 автомобілів, 50 000 доларів, 40 000 гривень, різну зброю та набої до неї, блокноти з чорновими записами, спецтехніку тощо. За попередніми підрахунками, вартість вилученого сягає 25 млн гривень.

На підставі зібраних матеріалів лідеру злочинної організації та чотирьом її учасникам, залежно від участі у протиправній діяльності, повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

Умисне тяжке тілесне ушкодження;

Вимагання;

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів, а також оголошення у міжнародний розшук лідера злочинної організації. За скоєне учасникам злочинної організації може загрожувати до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Гучні злочини в Україні

Нещодавно оперативники карного розшуку затримали торговців зброєю. Під час розслідування було викрито організатора злочину та його пособників.

Також правоохоронці затримали організовану групу з 12 учасників, яка під виглядом добровольчого формування скоювала злочини на території Херсонської області. Вони залякували та катували місцевих жителів, а також вчиняти розбійні напади.