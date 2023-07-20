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В Тернопільській області поліція затримала торговців зброєю

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Тернопільська область, Четвер 20 липня 2023 19:56
В Тернопільській області поліція затримала торговців зброєю Фото: правоохоронці Тернопільщини затримали торговців зброєю (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька

Оперативники карного розшуку затримали торговців зброєю. Під час розслідування було викрито організатора злочину та його пособників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, зловмисники торгували зброєю та набоями до неї, а клієнтів підшуковували через знайомих. Тим часом як товар передавали при особистих зустрічах.

Затримали фігурантів під час спроби продати кілька одиниць зброї.

Фото: правоохоронці Тернопільщини затримали торговців зброєю (t.me/UA_National_Police)

Загалом правоохоронці провели 11 обшуків на території трьох областей. Під час обшуків поліцейські вилучили:

  • тепловізор,
  • пістолети,
  • автомати,
  • перероблену зброю,
  • набої,
  • та модернізований кулемет Калашникова.


Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру. У разі доведення провини підозрюваним, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримала інформатора російської ФСБ, який перетворив власну домівку на "спостережний пункт" за ЗСУ.

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