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У Херсонській області під виглядом добровольців працювала банда (відео затримання)

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Херсонська область , Понеділок 03 липня 2023 20:05
У Херсонській області під виглядом добровольців працювала банда (відео затримання) Фото: у Херсонській області затримали організовану групу, яка займалася розбоєм (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Правоохоронці затримали організовану групу з 12 учасників, яка під виглядом добровольчого формування скоювала злочини на території Херсонської області. Вони залякували та катували місцевих жителів, а також вчиняти розбійні напади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, учасники групи вчиняли розбійні напади на помешкання громадян: проникали до будинків, погрожували та заволодівали майном.

Зокрема, одного з потерпілих злочинці утримували проти волі в домоволодінні у селі Станіслав. Згодом у чоловіка кинули гранати, від чого той дістав осколкові поранення.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено близько 27 одиниць різного виду зброї, понад 3500 набоїв, а також засоби зв'язку, техніку, записи, документи, два транспортні засоби, викрадене майно потерпілих.

Наразі підозрювані затримані. Організатору та іншим спільникам повідомлено про підозру у вчинені злочинів.

Суд обрав їм запобіжні заходи: шість учасників угрупування поміщені в умови слідчого ізолятора, ще шість перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Дніпрі злочинну банду. Учасники угруповання викрадали та тероризували місцевих жителів.

Також у Дніпропетровській області затримали одного з лідерів кримінального кола регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. Зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет - так званий "смотрящий" за Кривим Рогом.

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Херсонська область Организованная преступная группировка полиция
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