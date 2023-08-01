Убивали людей и не только. Полиция обезвредила банду вымогателей в Черновицкой области

Правоохранители обезвредили банду вымогателей в Черновицкой области. Они убивали людей и поджигали их автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Детали дела

Правоохранители установили, что организовал деятельность преступной организации известный в криминальных кругах 49-летний житель города Черновцы. В ее состав вошли лица, которые также имели преступные связи, и те, что отвечали за силовой блок в организации.

В своем арсенале фигуранты имели оружие и специальную технику, с помощью которой следили за потенциальными жертвами и использовали ее для предотвращения их разоблачения.

Фото: Обезвреживание банды вымогателей (npu.gov.ua)

"Сфера действия" преступной организации распространялась на территорию Черновицкой области, а ее участники "специализировались" на совершении тяжких преступлений, в том числе и с использованием оружия.

Что удалось задокументировать

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов к вымогательству "долгов", суммы которых составляют от 6000 до 20 000 долларов, нанесению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, незаконных операций с оружием.

"К примеру, чтобы заставить одного из потерпевших отдать 6000 долларов, избили его и подожгли автомобиль", - сообщили в полиции.

Какое наказание могут понести члены банды

Для обезвреживания деятельности преступной организации "Загуры" правоохранители провели следственные действия на территории Киева, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Удалось изъять 7 автомобилей, 50 000 долларов, 40 000 гривен, различное оружие и патроны к нему, блокноты с черновыми записями, спецтехнику и тому подобное. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого достигает 25 млн гривен.

На основании собранных материалов лидеру преступной организации и четырем ее участникам, в зависимости от участия в противоправной деятельности, сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;

Умышленное тяжкое телесное повреждение;

Вымогательство;

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения, а также объявление в международный розыск лидера преступной организации. За содеянное участникам преступной организации может грозить до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.

Громкие преступления в Украине

Недавно оперативники уголовного розыска задержали торговцев оружием. В ходе расследования был разоблачен организатор преступления и его пособников.

Также правоохранители задержали организованную группу из 12 участников, которая под видом добровольческого формирования совершала преступления на территории Херсонской области. Они запугивали и пытали местных жителей, а также совершать разбойные нападения.