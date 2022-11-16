Вбитий росіянами "вагнерівець" Нужин добровільно погодився на обмін, - Подоляк

Колишній найманець ПВК "Вагнера" Євгеній Нужин, якого стратили росіяни, добровільно повернувся до РФ у рамках обміну полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у коментарі телеканалу Дождь .

За словами Подоляка, полонений "вагнерівець" пройшов офіційну процедуру обміну, підписавши добровільну згоду.

"У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І ось це буде у нас зафіксовано", - сказав Подоляк.

Крім того, Подоляк спростував інформацію про те, що Нужина нібито обміняли на 20 українських військових. Він зазначив, що обмін проходив за процедурою "пакет на пакет". Україна таким чином повернула додому 47 захисників.

Подоляк додав, що Нужина міг використати у своїх цілях засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео вбивства, ймовірно, колишнього найманця з ПВК "Вагнера" Євгена Нужина. Раніше бойовик здався у полон і стверджував, що нібито перейшов на бік України.

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