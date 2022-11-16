ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Убитый россиянами "вагнеровец" Нужин добровольно согласился на обмен, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Среда 16 ноября 2022 13:04
Убитый россиянами "вагнеровец" Нужин добровольно согласился на обмен, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший наемник ЧВК "Вагнера" Евгений Нужин, казненный россиянами, добровольно вернулся в РФ в рамках обмена пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в комментарии телеканалу "Дождь".

По словам Подоляка, пленный "вагнеровец" прошел официальную процедуру обмена, подписав добровольное согласие.

"У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано", - сказал Подоляк.

Кроме того, Подоляк опроверг информацию о том, что Нужина якобы обменяли на 20 украинских военных. Он отметил, что обмен проходил по процедуре "пакет на пакет". Украина таким образом вернула домой 47 защитников.

Подоляк добавил, что Нужина мог использовать в своих целях основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Напомним, недавно в сети появилось видео убийства, вероятно, бывшего наемника из ЧВК "Вагнера" Евгения Нужина. Ранее боевик сдался в плен и утверждал, что якобы перешел на сторону Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера Офис президента Обмен пленными Война в Украине
NEWS
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму