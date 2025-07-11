Вбитий у Києві полковник СБУ відіграв ключову роль у наступі на Курську область, - NYT

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, якого 10 липня застрелили в Києві, очолював підрозділ, який відіграв ключову роль у наступі на Курську область РФ влітку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

За словами українських чиновників та колишніх колег Воронича, вбитий полковник СБУ був офіцером Центру спеціальних операцій "Альфа" та працював у відомстві протягом десятиліть.

Службу в СБУ Воронич почав у середині 1990-х років. Певний час він командував підрозділом спеціальних операцій, відомим як "П'яте управління".

Цей підрозділ отримував технічну підтримку від американського ЦРУ і був відповідальним за вбивство одного з командирів бойовиків невизнаної "Донецької народної республіки" Арсенія Павлова, відомого за псевдонімом "Моторола".

За словами колег, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в "сірій зоні" між лініями фронту. Цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі України на Курську область у серпні 2024 року.

Колишній голова СБУ Іван Баканов, який був особисто знайомий з убитим полковником, заявив, що той брав дуже активну участь у протидії російській агресії з 2014 року.

"Якщо мотивом є вбивство на побутовому ґрунті - це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, а це вже зовсім інша історія, яка вимагатиме від СБУ комплексу негайних заходів", - зазначив він.