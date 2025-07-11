Вбитий у Києві полковник СБУ відіграв ключову роль у наступі на Курську область, - NYT
Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, якого 10 липня застрелили в Києві, очолював підрозділ, який відіграв ключову роль у наступі на Курську область РФ влітку 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
За словами українських чиновників та колишніх колег Воронича, вбитий полковник СБУ був офіцером Центру спеціальних операцій "Альфа" та працював у відомстві протягом десятиліть.
Службу в СБУ Воронич почав у середині 1990-х років. Певний час він командував підрозділом спеціальних операцій, відомим як "П'яте управління".
Цей підрозділ отримував технічну підтримку від американського ЦРУ і був відповідальним за вбивство одного з командирів бойовиків невизнаної "Донецької народної республіки" Арсенія Павлова, відомого за псевдонімом "Моторола".
За словами колег, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в "сірій зоні" між лініями фронту. Цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі України на Курську область у серпні 2024 року.
Колишній голова СБУ Іван Баканов, який був особисто знайомий з убитим полковником, заявив, що той брав дуже активну участь у протидії російській агресії з 2014 року.
"Якщо мотивом є вбивство на побутовому ґрунті - це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, а це вже зовсім інша історія, яка вимагатиме від СБУ комплексу негайних заходів", - зазначив він.
Вбивство полковника СБУ у Києві
Нагадаємо, вранці 10 липня в Голосіївському районі Києва пролунали постріли. На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, кінологи та карний розшук.
Після прибуття правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.
Пізніше РБК-Україна стало відомо, що вбитим є полковник Служби безпеки України Іван Воронич.
Наразі за фактом вбивства порушено кримінальне провадження. Справу кваліфіковано за ст. 348 ККУ - посягання на життя правоохоронця або військовослужбовця, про що РБК-Україна проінформували у прес-службі СБУ.
СБУ та Нацполіція спільно проводять комплекс слідчих і оперативних дій для встановлення обставин злочину та затримання винуватця.
Особа, яка може бути причетна до вбивства, ще не встановлена. Уживаються заходи для її затримання.
Детальніше про те, що відомо про замах і ким був загиблий, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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