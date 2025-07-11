ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Убитый в Киеве полковник СБУ сыграл ключевую роль в наступлении на Курскую область, - NYT

Пятница 11 июля 2025 16:45
UA EN RU
Убитый в Киеве полковник СБУ сыграл ключевую роль в наступлении на Курскую область, - NYT Фото: убитый в Киеве полковник СБУ сыграл ключевую роль в наступлении на Курскую область (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, которого 10 июля застрелили в Киеве, возглавлял подразделение, которое сыграло ключевую роль в наступлении на Курскую область РФ летом 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По словам украинских чиновников и бывших коллег Воронича, убитый полковник СБУ был офицером Центра специальных операций "Альфа" и работал в ведомстве в течение десятилетий.

Службу в СБУ Воронич начал в середине 1990-х годов. Некоторое время он командовал подразделением специальных операций, известным как "Пятое управление".

Это подразделение получало техническую поддержку от американского ЦРУ и было ответственным за убийство одного из командиров боевиков непризнанной "Донецкой народной республики" Арсения Павлова, известного по псевдониму "Моторола".

По словам коллег, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне" между линиями фронта. Это подразделение сыграло ключевую роль в наступлении Украины на Курскую область в августе 2024 года.

Бывший глава СБУ Иван Баканов, который был лично знаком с убитым полковником, заявил, что тот принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года.

"Если мотивом является убийство на бытовой почве - это одно. Но это может быть публичная казнь, осуществленная россиянами, а это уже совсем другая история, которая потребует от СБУ комплекса немедленных мер", - отметил он.

Убийство полковника СБУ в Киеве

Напомним, утром 10 июля в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа, кинологи и уголовный розыск.
По прибытии правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Позже РБК-Украина стало известно, что убитым является полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное производство. Дело квалифицировано по ст. 348 УКУ - посягательство на жизнь правоохранителя или военнослужащего, о чем РБК-Украина проинформировали в пресс-службе СБУ.

СБУ и Нацполиция совместно проводят комплекс следственных и оперативных действий для установления обстоятельств преступления и задержания виновника.

Лицо, которое может быть причастно к убийству, еще не установлено. Принимаются меры для его задержания.

Подробнее о том, что известно о покушении и кем был погибший, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины Курская область Война в Украине
Новости
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом