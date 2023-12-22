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СБУ викрила трьох окупантів, які вбили та спалили тіло харківського патріота

Харківська область , П'ятниця 22 грудня 2023 11:11
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СБУ викрила трьох окупантів, які вбили та спалили тіло харківського патріота Фото: СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які вбили українського патріота (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ ідентифікувала трьох військових РФ, які під час окупації Харківської області вбили українського патріота. Після розправи загарбники спалили його розчленоване тіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Мова йде про двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова - військового з 202-го мотострілецького полку країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області та проводили там "каральні акції" проти місцевих жителів.

"Під час таких "рейдів" рашисти масово викрадали і вбивали людей", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, у ході одного з таких "нальотів" на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера.

Намагаючись приховати злочин, окупант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.

Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші. У разі спротиву - окупанти погрожували вбивством маленьких дітей.

Відомо, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто. За наявними даними, награбоване майно загарбники намагались переправити за місцем проживання у РФ.

Усім трьом окупантам заочно оголошено підозри за порушення законів та звичаїв війни.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано", - підсумували у відомстві.

Вироки для окупантів і зрадників

Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

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Служба безпеки України харков
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