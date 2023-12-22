СБУ разоблачила троих окупантов, которые убили и сожгли тело харьковского патриота

СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые во время оккупации Харьковской области убили украинского патриота. После расправы захватчики сожгли его расчлененное тело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил РФ Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове - военном из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Весной 2022 они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов Харьковской области и проводили там "карательные акции" против местных жителей.

"Во время таких "рейдов" рашисты массово похищали и убивали людей", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, в ходе одного из таких "налетов" на территории Шевченковской общины Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера.

Пытаясь скрыть преступление, оккупант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его.

Также злоумышленники врывались в жилища гражданских и воровали частное имущество, в том числе автомобили, бытовую технику и деньги. В случае сопротивления - оккупанты угрожали убийством маленьких детей.

Известно, что таким образом фигуранты отобрали 6 легковых и грузовых автомобилей. По имеющимся данным, награбленное имущество захватчики пытались переправить по месту жительства в РФ.

Всем трем оккупантам заочно объявили подозрения за нарушение законов и обычаев войны.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан", - подытожили в ведомстве.