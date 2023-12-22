СБУ разоблачила троих окупантов, которые убили и сожгли тело харьковского патриота
СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые во время оккупации Харьковской области убили украинского патриота. После расправы захватчики сожгли его расчлененное тело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил РФ Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове - военном из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Весной 2022 они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов Харьковской области и проводили там "карательные акции" против местных жителей.
"Во время таких "рейдов" рашисты массово похищали и убивали людей", - отмечают в СБУ.
По данным следствия, в ходе одного из таких "налетов" на территории Шевченковской общины Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера.
Пытаясь скрыть преступление, оккупант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его.
Также злоумышленники врывались в жилища гражданских и воровали частное имущество, в том числе автомобили, бытовую технику и деньги. В случае сопротивления - оккупанты угрожали убийством маленьких детей.
Известно, что таким образом фигуранты отобрали 6 легковых и грузовых автомобилей. По имеющимся данным, награбленное имущество захватчики пытались переправить по месту жительства в РФ.
Всем трем оккупантам заочно объявили подозрения за нарушение законов и обычаев войны.
"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан", - подытожили в ведомстве.
Приговоры для оккупантов и предателей
Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.
Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.
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