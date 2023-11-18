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Вбили майже 500 росіян та одного взяли в полон. Втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Україна, Субота 18 листопада 2023 13:57
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Вбили майже 500 росіян та одного взяли в полон. Втрати РФ на Таврійському напрямку за добу Фото: названо втрати РФ на Таврійському напрямку за добу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу більшість окупантів убито на Таврійському напрямку. Також один із російських військових здався в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

За його словами, на таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли.

"Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 456 осіб. Один окупант здався у полон", - розповів він.

Крім того, Тарнавський зазначив, що знищено 19 одиниць військової техніки.

"Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", - додав генерал.

Водночас, Тарнавський підкреслив, що ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку триває.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні проти України на ранок 18 листопада вже перевищили 317 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 620 загарбників. При цьому у Росії на озброєнні ще щонайменше 25 робочих бойових вертольотів Ка-52 "Алігатор". Ці вертольоти досі становлять загрозу українській армії.

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