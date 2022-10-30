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Вбили майже 30 лікарів. В МОЗ назвали втрати від вторгнення Росії в Україну

Фото: російські агресори методично знищують медичну інфраструктуру України, вбивають лікарів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення знищують медичну інфраструктуру України: руйнують лікарні та інші медичні заклади, вивозять обладнання, вбивають лікарів та кваліфікований медичний персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

Внаслідок бойових дій і терористичних атак загинуло 29 цивільних лікарів і понад 100 зазнали поранень. За вісім місяців пошкоджено понад 1000 медустанов, з яких повністю відновлено 94 заклади, частково - 203.

Значна кількість лікарів мобілізується до лав ЗСУ. Водночас українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обсязі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому. Так, тільки за минулий тиждень і лише Центром громадського здоровʼя за підтримки Глобального фонду було закуплено та розподілено по регіонах таке медичне обладнання: 88 аналізаторів газів крові, 19 моніторів пацієнта мультипараметричних з ЕКГ; 48 модульних моніторів пацієнта; 168 планшетних комп’ютерів; 886 пульсоксиметрів; 169 систем GeneXpert, 45 рентгенівських систем МАС.

"Налагоджено медичну евакуацію з нашими партнерами з Європи", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Раніше повідомлялося, що окупанти вивезли медичні препарати з більшості аптек Херсона. На цьому тижні окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти також згодом вивезли.

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