Убили около 30 врачей. В Минздраве назвали потери от вторжения России в Украину

Российские захватчики с начала полномасштабного вторжения уничтожают медицинскую инфраструктуру Украины: разрушают больницы и другие медицинские учреждения, вывозят оборудование, убивают врачей и квалифицированный медицинский персонал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины.
В результате боевых действий и террористических атак погибли 29 гражданских врачей и более 100 получили ранения. За восемь месяцев повреждено более 1000 медучреждений, из которых полностью восстановлено 94 заведения, частично – 203.
Значительное количество врачей мобилизуется в ряды ВСУ. Вместе с тем, украинцы продолжают получать услуги и доступ к лекарствам в полном объеме, а больницы еженедельно получают новое оборудование на замену поврежденному. Так, только за прошедшую неделю и только Центром общественного здоровья при поддержке Глобального фонда было закуплено и распределено по регионам такое медицинское оборудование: 88 анализаторов газов крови; 19 мониторов пациента мультипараметрических с ЭКГ; 48 модульных мониторов пациента; 168 планшетных компьютеров; 886 пульсоксиметров; 169 систем GeneXpert, 45 рентгеновских систем МАС.
"Налажена медицинская эвакуация с нашими партнерами из Европы", – говорится в сообщении Минздрава.
Ранее сообщалось, что оккупанты вывезли медицинские препараты из большинства аптек Херсона. На этой неделе оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты также впоследствии вывезли.
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