Вбили батьків і стали культовими: братів Менендес можуть звільнити після 35 років за ґратами

Брати Менендес, засуджені до довічного ув’язнення за вбивство батьків у 1989 році, отримали шанс на дострокове звільнення. Суддя в Каліфорнії змінив їхній вирок на "50 років до життя".

Через 35 років після ув’язнення за вбивство батьків Ерік і Лайл Менендеси стали претендентами на умовно-дострокове звільнення. Суддя округу Лос-Анджелес Майкл Джесік скоротив їхній довічний термін без права на звільнення до 50 років ув’язнення з можливістю перегляду вироку. Це стало можливим завдяки закону Каліфорнії про "молодих правопорушників", оскільки на момент злочину брати були молодшими за 26 років.

"Я не кажу, що їх потрібно звільнити - це не мені вирішувати. Але вірю, що за ці 35 років вони зробили достатньо, аби отримати шанс", - заявив суддя Джесік.

Що відомо про справу братів Менендес

Брати, яким зараз 54 і 57 років, були визнані винними у навмисному вбивстві своїх батьків, Хосе та Кітті Менендес, у 1989 році. Прокуратура стверджувала, що мотивом був спадок. Захист же наполягав, що Ерік і Лайл діяли з відчаю, бо боялися за своє життя після років сексуального, психологічного й фізичного насильства з боку батька.



Лайл та Ерік Менендеси у 2024 році (фото: flickr.com/Jeffrey Hayes)

На слуханнях у суді родичі, колишній суддя й один із колишніх в’язнів свідчили на підтримку пом’якшення вироку. Двоюрідна сестра Анамарія Баралт заявила, що вся їхня родина вважає, що 35 років достатньо і всі їм пробачили. Інша родичка, Тамара Гуделл, відвідала братів у в’язниці разом із 13-річним сином і сказала, що у разі звільнення вони можуть зробити багато доброго для суспільства.

Колишній суддя Джонатан Колбі, який відвідував братів у в’язниці, був вражений їхньою роботою з літніми й немічними ув’язненими. А колишній в’язень Анері Браун, який плакав під час свідчень, розповів, що завдяки братам зміг пройти шлях до звільнення.

Сучасний погляд на справу братів Менендес

Попередній окружний прокурор Джордж Гаскон підтримував перегляд вироку, посилаючись на сучасне розуміння сексуального насильства й реабілітацію братів. Нинішній прокурор Нейтан Хочман змінив позицію офісу, заявивши, що брати не взяли повної відповідальності й, на думку обвинувачення, не були жертвами зловживань.

Попри спротив прокурорів, суд дозволив продовжити розгляд справи. Тепер остаточне рішення - за комісією з умовно-дострокового звільнення. Хоча юридично Ерік і Лайл вже мають право подати відповідне клопотання, вони залишаються за ґратами до розгляду їхнього статусу.

Що відомо про братів Менендес

Брати Лайл і Ерік Менендес - американці, які стали відомими після того, як у 1989 році застрелили своїх батьків, Хосе та Кітті Менендес, у їхньому будинку в Беверлі-Гіллз. На момент злочину Лайлу було 21 рік, а Еріку - 18. У 1996 році обох засудили до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.



Брати Менендес (фото: GettyImages)

Під час судового процесу брати заявили, що вбивство стало актом самозахисту після багаторічного сексуального, фізичного та психологічного насильства з боку батьків. Однак обвинувачення наполягало, що мотивом була жадібність і бажання отримати спадщину. Суд визнав їх винними у вбивстві першого ступеня.

Історія братів Менендесів знову привернула увагу громадськості після виходу у 2024 році на Netflix серіалу "Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів". Серіал досліджує різні версії подій, включаючи твердження про насильство в родині, і став популярним серед глядачів.