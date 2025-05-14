Убили родителей и стали культовыми: братьев Менендес могут освободить после 35 лет за решеткой

Братья Менендес, приговоренные к пожизненному заключению за убийство родителей в 1989 году, получили шанс на досрочное освобождение. Судья в Калифорнии изменил их приговор на "50 лет до жизни".

Спустя 35 лет после заключения за убийство родителей Эрик и Лайл Менендесы стали претендентами на условно-досрочное освобождение. Судья округа Лос-Анджелес Майкл Джесик сократил их пожизненный срок без права на освобождение до 50 лет заключения с возможностью пересмотра приговора. Это стало возможным благодаря закону Калифорнии о "молодых правонарушителях", поскольку на момент преступления братья были моложе 26 лет.

"Я не говорю, что их нужно освободить - это не мне решать. Но верю, что за эти 35 лет они сделали достаточно, чтобы получить шанс", - заявил судья Джессик.

Что известно о деле братьев Менендес

Братья, которым сейчас 54 и 57 лет, были признаны виновными в умышленном убийстве своих родителей, Хосе и Китти Менендес, в 1989 году. Прокуратура утверждала, что мотивом было наследство. Защита же настаивала, что Эрик и Лайл действовали от отчаяния, потому что боялись за свою жизнь после лет сексуального, психологического и физического насилия со стороны отца.



Лайл и Эрик Менендесы в 2024 году (фото: flickr.com/Jeffrey Hayes)

На слушаниях в суде родственники, бывший судья и один из бывших заключенных свидетельствовали в поддержку смягчения приговора. Двоюродная сестра Анамария Баралт заявила, что вся их семья считает, что 35 лет достаточно и все им простили. Другая родственница, Тамара Гуделл, посетила братьев в тюрьме вместе с 13-летним сыном и сказала, что в случае освобождения они могут сделать много хорошего для общества.

Бывший судья Джонатан Колби, который посещал братьев в тюрьме, был впечатлен их работой с пожилыми и немощными заключенными. А бывший заключенный Анери Браун, который плакал во время показаний, рассказал, что благодаря братьям смог пройти путь к освобождению.

Современный взгляд на дело братьев Менендес

Предыдущий окружной прокурор Джордж Гаскон поддерживал пересмотр приговора, ссылаясь на современное понимание сексуального насилия и реабилитацию братьев. Нынешний прокурор Нейтан Хочман изменил позицию офиса, заявив, что братья не взяли полной ответственности и, по мнению обвинения, не были жертвами злоупотреблений.

Несмотря на сопротивление прокуроров, суд разрешил продолжить рассмотрение дела. Теперь окончательное решение - за комиссией по условно-досрочному освобождению. Хотя юридически Эрик и Лайл уже имеют право подать соответствующее ходатайство, они остаются за решеткой до рассмотрения их статуса.

Что известно о братьях Менендес

Братья Лайл и Эрик Менендес - американцы, которые стали известными после того, как в 1989 году застрелили своих родителей, Хосе и Китти Менендес, в их доме в Беверли-Хиллз. На момент преступления Лайлу было 21 год, а Эрику - 18. В 1996 году обоих приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.



Братья Менендес (фото: GettyImages)

Во время судебного процесса братья заявили, что убийство стало актом самозащиты после многолетнего сексуального, физического и психологического насилия со стороны родителей. Однако обвинение настаивало, что мотивом была жадность и желание получить наследство. Суд признал их виновными в убийстве первой степени.

История братьев Менендесов снова привлекла внимание общественности после выхода в 2024 году на Netflix сериала "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов". Сериал исследует различные версии событий, включая утверждения о насилии в семье, и стал популярным среди зрителей.