У Vbet заявили, що понад 200 співробітників не отримують зарплату через арешт рахунків

"10 квітня поточного року рішенням Державної служби фінансового моніторингу рахунки ТОВ "ВБЕТ Україна" були заблоковані. 13 травня Печерський районний суд міста Києва заарештував рахунки компанії. Юристи компанії не отримали від органів досудового розслідування чи суду жодного процесуального документу", - заявили у ВБЕТ.

За даними компанії, їх справою займається Державне бюро розслідувань (ДБР), яке не має права займатись справами, що не перебувають в їх юрисдикції та контролі.

Крім того, порушуються конституційні права співробітників компанії, а саме гарантія кожному громадянину права на своєчасну виплачену заробітну плату.

"Серед співробітників ВБЕТ Україна є представники соціально незахищених верств населення - особи з інвалідністю, одинокі матері, родини з малолітніми дітьми. В команді також є мобілізовані працівники, які наразі перебувають в лавах Збройних Сил України, і яким компанія виплачує заробітну плату в повному обсязі", - повідомили у ВБЕТ.

У ВБЕТ також не має можливості виконувати свої зобов’язання перед клієнтами і партнерами, порушуються права споживачів та умови діючих контрактів.

ВБЕТ Україна планувала інвестувати кошти у національну збірну України з футболу, яка незабаром почне підготовку до ЄВРО. Однак діяльність компанії заблокували напередодні чемпіонату, що стало негативним сигналом для міжнародної футбольної спільноти.

У ВБЕТ нагадали, що компанія співпрацює з амбасадорами. Окрім Олександра Зінченка, ними є Сергій Ребров, тренер Національної збірної України з футболу, Денис Берінчик, боксер.

"Така масштабна публічна діяльність в Україні та розмір інвестицій, свідчать лише про одне – прозорість компанії, її наміри працювати в Україні довго та інвестувати в економіку", - підкреслюється у заяві.

Однак діяльність ВБЕТ Україна є неможливою вже два місяці.

"Дії по відношенню до ВБЕТ Україна мають негативні наслідки не лише для бюджету країни, але й для інвестиційної привабливості держави в цілому", - констатували у компанії.