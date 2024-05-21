В Vbet заявили, что более 200 сотрудников не получают зарплату из-за ареста счетов

"10 апреля текущего года решением Государственной службы финансового мониторинга счета ООО "ВБЭТ Украина" были заблокированы. 13 мая Печерский районный суд Киева арестовал счета компании. Юристы компании не получили от органов досудебного расследования или суда ни одного процессуального документа", - заявили в ВБЭТ.

По данным компании, их делом занимается Государственное бюро расследований (ГБР), которое не имеет права заниматься делами, не находящимися в их юрисдикции и контроле.

Кроме того, нарушаются конституционные права сотрудников компании, а именно гарантия каждому гражданину права на своевременную выплаченную заработную плату.

"Среди сотрудников ВБЭТ Украина есть представители социально незащищенных слоев населения - лица с инвалидностью, одинокие матери, семьи с малолетними детьми. В команде также есть мобилизованные работники, которые находятся в рядах Вооруженных Сил Украины, и которым компания выплачивает заработную плату в полном объеме" , – сообщили во ВБЕТ.

В ВБЭТ также нет возможности выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами, нарушаются права потребителей и условия действующих контрактов.

Украина планировала инвестировать средства в национальную сборную Украины по футболу, которая вскоре начнет подготовку к ЕВРО. Однако деятельность компании заблокировали накануне чемпионата, что стало отрицательным сигналом для международного футбольного сообщества.

В ВБЕТ напомнили, что компания сотрудничает с послами. Кроме Александра Зинченко, ими Сергей Ребров, тренер Национальной сборной Украины по футболу, Денис Беринчик, боксер.

"Такая масштабная публичная деятельность в Украине и размер инвестиций свидетельствуют только об одном - прозрачность компании, ее намерения работать в Украине долго и инвестировать в экономику", - подчеркивается в заявлении.

Однако деятельность ВБЭТ Украина невозможна уже два месяца.

"Действия по отношению к ВБЭТ у Украины имеют негативные последствия не только для бюджета страны, но и для инвестиционной привлекательности государства в целом", - констатировали в компании.